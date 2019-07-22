بالفيديو: يتسلق جناح طائرة أثناء إقلاعها ويضع حقيبته في المحرك!

ذعر ودراما ولحظات مثيرة شهدها ركاب طائرة نيجيرية كانت على وشك الإقلاع في رحلة داخلية من مطار مورتالا محمد بولاية لاغوس، الجمعة.

فقبل إقلاعها بقليل، وبينما كانت تنتظر الحصول على تصريح بالإقلاع من مطار مورتالا محمد، فوجئ الركاب داخل طائرة بوينغ 737 تابعة لشركة طيران "أزمان إير" برجل يتسلق جناح الطائرة، بينما كانت تستعد للإقلاع متوجهة إلى مدينة هراكورت.



ووفقا لمقطع فيديو صوره أحد الركاب من داخل الطائرة، تمكن الرجل وبطريقة غير قانونية من الوصول إلى منطقة إقلاع الطائرة وهو يحمل حقيبة يد، ثم تسلق محرك الطائرة النفاث قبل أن ينتقل إلى جناح الطائرة ويضع الحقيبة داخل أحد المحركات، بحسب ما ذكرت صحيفة "إندبندنت" البريطانية.

وتسبب هذا الأمر في حالة من الذعر والهيجان بين الركاب، الذين طلب بعضهم من الطيار وأفراد الطاقم فتح أبواب الطائرة على الفور للنزول، بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة.