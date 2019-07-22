وفاة عنصر بحماية شبكة الاعلام العراقي في بغداد

افاد مصدر امني، الاثنين، بأن احد عناصر حماية شبكة الاعلام العراقي توفي في بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "احد منتسبي حماية شبكة الاعلام العراقي توفي اليوم في بغداد بظروف غامضة".

واضاف المصدر انه "تم نقل الجثة الى دائرة الطب العدلي".