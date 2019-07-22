الان تتابع إيران تصدر أحكامًا تصل إلى الإعدام بحق 17 عميلاً للاستخبارات الأمريكية والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل وكالات - الخليج 365
قالت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الاثنين، إن طهران ألقت القبض على 17 جاسوسا يعملون لحساب وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، وصدرت أحكام على بعضهم بالإعدام.
ونقل التلفزيون الرسمي عن وزارة الاستخبارات قولها إنها فككت شبكة التجسس التابعة للمخابرات الأمريكية، واعتقلت 17 مشتبها به.
ونسبت وكالة أنباء فارس إلى مسؤول بالوزارة قوله إن بعض المعتقلين حُكم عليهم بالإعدام.
في وقت تشهد فيه العلاقات بين الطرفين توتر حاد يرقى لوصفه بالحرب المحتملة.
كانت هذه تفاصيل خبر إيران تصدر أحكامًا تصل إلى الإعدام بحق 17 عميلاً للاستخبارات الأمريكية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوئام وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.