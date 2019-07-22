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إيران تصدر أحكامًا تصل إلى الإعدام بحق 17 عميلاً للاستخبارات الأمريكية

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mustafa aljarhi 0 تبليغ

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الان تتابع إيران تصدر أحكامًا تصل إلى الإعدام بحق 17 عميلاً للاستخبارات الأمريكية والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وكالات - الخليج 365

قالت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الاثنين، إن طهران ألقت القبض على 17 جاسوسا يعملون لحساب وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، وصدرت أحكام على بعضهم بالإعدام.
ونقل التلفزيون الرسمي عن وزارة الاستخبارات قولها إنها فككت شبكة التجسس التابعة للمخابرات الأمريكية، واعتقلت 17 مشتبها به.
ونسبت وكالة أنباء فارس إلى مسؤول بالوزارة قوله إن بعض المعتقلين حُكم عليهم بالإعدام.

في وقت تشهد فيه العلاقات بين الطرفين توتر حاد يرقى لوصفه بالحرب المحتملة.

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