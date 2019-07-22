ارتفاع حصيلة قتلى القصف على إدلب إلى 18

قتل 18 شخصاً على الأقل، وأصيب عشرات آخرين، في عمليات قصف للطيران الحكومي السوري والروسي في محافظة إدلب، آخر معقل للمعارضين في شمال البلاد.
وكشف المرصد السوري لحقوق الإنسان، مساء الأحد، أن 12 من الضحايا بينهم أطفال قتلوا في غربي إدلب.
بينما قتل أربعة أشخاص بينهم طفلان في بلدة جنوب المحافظة تخضع في مجملها لسيطرة فصائل مسلحة معارضة، ومدني آخر ببلدة جبالا.
وكان من بين الضحايا أحد أعضاء الدفاع المدني السوري، الذي كان يقوم بمهام إنقاذ في مناطق خارج سيطرة الحكومة.
وقصف الطيران السوري وحليفته الرئيسية روسيا بشكل شبه يومي إدلب في الأشهر الماضية، في إطار تصعيد العنف في جميع المناطق المنتشرة بها جماعات معارضة شمالي غرب سوريا.
ويسري في المنطقة اتفاق بين موسكو وأنقرة لتقليل التوتر بين الحكومة والمعارضين والذي مع ذلك يتواجهون مراراً.
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