محمد بن زايد: الإمارات والصين ماضيتان بخطى طموحة نحو المستقبل الواعد

عبر ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، عن سعادته بلقاء رئيس جمهورية الصين الشعبية شي جين بينغ، مؤكداً أن الإمارات والصين ماضيتان بخطى طموحة بمسيرة تعاونهما نحو المستقبل الواعد.

وقال الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في تغريدة نشرها عبر حسابه الرسمي على تويتر اليوم الإثنين :"سعدت اليوم بلقاء صديقي العزيز شي جين بينغ رئيس الصين، تجمعنا تطلعات وطموحات ورؤى مشتركة للاستثمار في بناء الإنسان، ولمستقبل يسوده الأمان والسلام والاستقرار في المنطقة والعالم.".