شكرا لقرائتكم المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي: خطة اقتحام طرابلس جاهزة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قال المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي اللواء احمد المسماري إن الجيش لديه خطة كاملة لدخول طرابلس ، مضيفا ان الخطة تتضمن ايضا حماية مؤسسات الدولة ومقرات البعثات الدبلوماسية.

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