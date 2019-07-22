شكرا لقرائتكم الدقير: اجتماع أديس أبابا يتركز على كيفية المضي بقضية السلام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قال رئيس حزب المؤتمر السوداني، القيادي في تكتل قوى الحرية والتغيير، عمر الدقير للعربية، إن ما يجري في أديس أبابا هو حوار داخلي بين المكون المدني والمكون العسكري. وأضاف الدقير أنه يمكن أن تمضي عملية السلام إلى جانب التحول الديمقراطي.

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