اليوم.. "كوبرا" تبحث احتجاز ناقلة النفط البريطانية وتتلقى معلومات جديدة والسعودية تطالب المجتمع الدولي لردع إيران

أحمد أبوعقيل

دعا وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير، المجتمع الدولي لردع الانتهاكات الإيرانية، وأكد أنه «على إيران أن تدرك أن ما تقوم به من تصرفات وانتهاكات للقانون الدولي، التي تشمل اعتراض سفن مدنية بما فيها احتجاز السفينة البريطانية في الخليج العربي، هو أمر مرفوض تماماً».

وقال الجبير في «تغريدة» على «تويتر»، إن «أي مساس بحرية الملاحة البحرية الدولية هو انتهاك للقانون الدولي».

وتبحث اليوم الاثنين رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، في اجتماعاً للجنة الطوارئ التابعة للحكومة المعروفة باسم "كوبرا" بشأن احتجاز أيران لناقلة نفط ترفع علم بريطانيا في الخليج .

ومن المتوقع أن تتلقى رئيسة الوزراء معلومات جديدة من الوزراء والمسؤولين حول الوضع، بجانب مناقشتها الحفاظ على أمن النقل البحري في المنطقة.

وبحسب "برس أسوسييشن"، سيطلع وزير الخارجية جيريمي هانت مجلس العموم على أخر المستجدات بعد ظهر اليوم، وسط تقارير تفيد بأن هناك وزراء يدرسون تجميد أصول النظام الإيراني.

ومن المتوقع أن يخبر هانت النواب بالإجراءات الإضافية التي ستتخذها الحكومة.

وبحث وزير الخارجية البريطاني، مع نظيريه الفرنسي جان إيف لودريان والألماني هايكو ماس في اتصال هاتفي يوم أمس (الأحد)، الاحتجاز غير الشرعي من جانب إيران لناقلة النفط التي ترفع علم بريطانيا.

Advertisements

وقالت وزارة الخارجية البريطانية في بيان، بأن " الوزراء اتفقوا على أن العبور الآمن للسفن في مضيق هرمز هو أولوية قصوى بالنسبة إلى الدول الاوروبية، على أن يتم في الوقت نفسه تجنّب أي تصعيد محتمل في المنطقة".

ومن جهته قال توبياس إلوود الوزير بوزارة الدفاع البريطانية، إن لندن تبحث سلسلة من الخيارات للرد على احتجاز إيران لناقلة ترفع العلم البريطاني، وذلك ردا على سؤال عما إذا كانت لندن تدرس فرض عقوبات على طهران.

وقال لشبكة «سكاي نيوز» البريطانية: «مسؤوليتنا الأولى والأكثر أهمية هي ضمان التوصل لحل لمسألة السفينة الحالية، وضمان سلامة السفن الأخرى التي ترفع العلم البريطاني في تلك المياه، ثم النظر بعد ذلك إلى الصورة الأوسع».

وعند سؤاله عن إمكانية فرض عقوبات، أوضح: «سنبحث سلسلة من الخيارات... سنتحدث إلى نظرائنا وحلفائنا الدوليين لنرى ما يمكن فعله في الواقع».

وكان تقرير صحافي ذكر أن وزراء بالحكومة البريطانية يعدّون خططاً لاستهداف «النظام الإيراني» بعقوبات، بعد أن احتجزت طهران ناقلة نفط بريطانية في مضيق هرمز.

وأضاف تقرير لصحيفة «تليغراف» البريطانية، أن وزير الخارجية جيريمي هانت سيعلن اليوم حزمة من التدابير الدبلوماسية والاقتصادية ضد إيران، من بينها تجميد أصول، ردّاً على احتجاز الناقلة البريطانية «ستينا إمبيرو».

وتابعت أن المملكة المتحدة قد تدفع أيضاً باتجاه إعادة فرض عقوبات الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة التي رفعت في 2016 على خلفية الاتفاق النووي المبرم مع طهران، والتي سمحت بإنهاء تجميد أصول بمليارات الدولارات وبيع النفط الإيراني دولياً.

وكانت إيران أوقفت ناقلة النفط التي ترفع العلم البريطاني «ستينا إمبيرو»، أول من أمس (الجمعة)، في مضيق هرمز، وقادت السلطات البحرية الإيرانية السفينة إلى أحد الموانئ بدعوى عدم مراعاة لوائح القانون البحري.