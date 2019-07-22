وسائل إعلام إيرانية تعلن الحكم بالإعدام على من تتهمهم إيران بالتجسس لصالح اميركا

اشارت وسائل إعلام إيرانية الى صدور الحكم بالإعدام على بعض من تتهمهم إيران بالتجسس لصالح وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية.
ولفتت وسائل الإعلام الإيرانية الى ان السلطات حددت هوية 17 شخصا تتهمهم بالتجسس لصالح وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية.
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