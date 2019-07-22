وسائل إعلام إيرانية تعلن الحكم بالإعدام على من تتهمهم إيران بالتجسس لصالح اميركا

اشارت وسائل إعلام ​إيران​ية الى صدور الحكم ب​الإعدام​ على بعض من تتهمهم إيران ب​التجسس​ لصالح ​وكالة الاستخبارات المركزية​ الأميركية. ولفتت وسائل الإعلام الإيرانية الى ان السلطات حددت هوية 17 شخصا تتهمهم بالتجسس لصالح وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية.

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