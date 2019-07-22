أكد عضو كتلة التنمية والتحرير النائب ​قاسم هاشم​ في تصريح له عبر ​مواقع التواصل الإجتماعي​ أن "الناس يخشون من رفع الأسعار لكل السلع نتيجة رسم ٣ بالمئة مع غياب اجهزة الرقابة وفعاليتها المحدودة"، معتبرا ان "تجربة اللبنانيين مريرة مع جشع بعض التجار وتفلت الأسواق دون حسيب او رقيب".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر هاشم: تجربة اللبنانيين مريرة مع جشع بعض التجار وتفلت الأسواق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.