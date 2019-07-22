جبق: مهمتي هي الحفاظ على كرامة الإنسان في كل لبنان

أكد وزير الصحة جميل جبق في كلمة له خلال رعايته افتتاح قسم تمييل القلب والعناية الفائقة في مستشفى المرتضى في بعلبك أن "وزارة الصحة اليوم تبحث عن الطاقات لخدمة شعبنا ليس في بعلبك فقط وإنما في كل لبنان"، مشددا على أن "مهمتي هي الحفاظ على كرامة الإنسان في كل لبنان فالفاتورة بين الدواء والاستشفاء لا تتجاوز 600 مليار ليرة لأننا نغطي مليون و800 الف مواطن وهذه مشكلة نعاني منها فالعحز السنوي هو ما يزيد عن 150 مليار ليرة ومع كل هذا التقشف هناك هدر في المال العام ونحن بحاجة إلى إعادة ترشيد المال العام".
وكشف جبق انه "في مستشفى بعلبك الحكومي لا يوجد جهاز أشعة أو أي جهاز تقني يراقب المريض للانتقال إلى مستشفى آخر، والمياه تتسرب من السقف، وسأقوم بتجهيز المستشفيات الحكومية بـ 30 مليون دولار سيخصص منها 3 مليون دولار لمستشفى بعلبك".
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