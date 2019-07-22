النشرة: الاضراب الشامل والاقفال التام يشل مخيم عين الحلوة لليوم السابع

افاد مراسل "النشرة" في صيدا، انه لليوم السابع على التوالي يشل الاضراب الشامل والاقفال التام مخيم عين الحلوة، رفضا لقرار وزير العمل كميل ابو سليمان ضد المؤسسات والعمال الفلسطينيين في لبنان.
وابلغت مصادر فلسطينية لـ"النشرة"، انه جرى اليوم تسهيل انتقال الطلاب الفلسطينيين المشاركين في الدورة الثانية لشهادة "البريفية" على الرغم من اقفال المداخل الرئيسية الاربعة بالاطارات المطاطية المشتعلة او العوائق الحديدية.
وكانت مسيرة لبنانية فلسطينية مشتركة قد انطلقت في مدينة صيدا وجابت شوارعها وانتهت بدخول مخيم عين الحلوة كرسالة تضامن ودعم للحراك السلمي واستمراره حتى تراجع وزارة العمل عن قرارها المجحف بحق شعبنا الفلسطيني.
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