النشرة: الاضراب الشامل والاقفال التام يشل مخيم عين الحلوة لليوم السابع

افاد مراسل "​النشرة​" في صيدا، انه لليوم السابع على التوالي يشل الاضراب الشامل والاقفال التام ​مخيم عين الحلوة​، رفضا لقرار وزير العمل ​كميل ابو سليمان​ ضد المؤسسات و​العمال​ الفلسطينيين في ​لبنان​.

وابلغت ​مصادر فلسطينية​ لـ"النشرة"، انه جرى اليوم تسهيل انتقال ​الطلاب​ الفلسطينيين المشاركين في ​الدورة​ الثانية لشهادة "البريفية" على الرغم من اقفال المداخل الرئيسية الاربعة بالاطارات المطاطية المشتعلة او العوائق الحديدية.

وكانت مسيرة لبنانية فلسطينية مشتركة قد انطلقت في ​مدينة صيدا​ وجابت شوارعها وانتهت بدخول مخيم عين الحلوة كرسالة تضامن ودعم للحراك السلمي واستمراره حتى تراجع ​وزارة العمل​ عن قرارها المجحف بحق شعبنا الفلسطيني.