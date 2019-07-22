أصدرت وزارة الصناعة قرارا باقفال مصنع الحلويات العائد لباتيسري "اورنيلا" في منطقة البوشرية - قضاء المتن، بناء على المرسوم 9764 الذي يحدد الرقابة والتدابير والعقوبات المتعلقة بالمؤسسات الصناعية، وعلى المرسوم 8018 الذي يحدد أصول واجراءات وشروط الترخيص بانشاء المؤسسات الصناعية واستثمارها.
وكان المصنع يعمل من دون ترخيص نظامي، ووجه إلى صاحبه تنبيه بضرورة التقدم إلى وزارة الصناعة بطلب ترخيص، فلم يلتزم بالمهلة المحددة المعطاة له. وطلبت الوزارة إلى الجهات المختصة تنفيذ مضمون القرار.
كانت هذه تفاصيل خبر وزارة الصناعة اقفلت مصنعا غير مرخص للحلويات في البوشرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.