وزارة الصناعة اقفلت مصنعا غير مرخص للحلويات في البوشرية

أصدرت ​وزارة الصناعة​ قرارا باقفال مصنع الحلويات العائد لباتيسري "اورنيلا" في منطقة ​البوشرية​ - ​قضاء المتن​، بناء على المرسوم 9764 الذي يحدد الرقابة والتدابير والعقوبات المتعلقة بالمؤسسات الصناعية، وعلى المرسوم 8018 الذي يحدد أصول واجراءات وشروط الترخيص بانشاء المؤسسات الصناعية واستثمارها.

وكان ​المصنع​ يعمل من دون ترخيص نظامي، ووجه إلى صاحبه تنبيه بضرورة التقدم إلى وزارة الصناعة بطلب ترخيص، فلم يلتزم بالمهلة المحددة المعطاة له. وطلبت الوزارة إلى الجهات المختصة تنفيذ مضمون القرار.