بدء مسيرة للقربان المقدس بدير مار مارون عنايا من المحبسة الى الكنيسة

انطلقت مسيرة القربان المقدس والتي يشارك بها حشد كبير من المؤمنين من المحبسة وصولا الى كنيسة القديس شربل بدير مار مارون عنايا، وهذه المسيرة تنظم في 22 من كل شهر بذكرى شفاء القديس شربل لنهاد الشامي.
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