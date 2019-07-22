قوى الأمن: ضبط 6674 مخالفة سرعة زائدة بين 15/7 و22/7/2019

أعلنت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​ عن تنظيم 6674 مخالفة ​سرعة زائدة​ اعتباراً من 15/07/2019لغاية صباح 22/07/2019"، داعية المواطنين الى الدخول إلى موقع قوى الأمن الداخلي الإلكتروني WWW.ISF.GOV.LB بغية الإطلاع على المحاضر المنظمة بحقهم.

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