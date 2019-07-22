أفضل الصور الإخبارية في أسبوع

دبي - بواسطة محمد فارس مختارات من بين أكثر الصور إثارة حول العالم في أسبوع. عضوات الكونغراس الأمريكي من الحزب الديمقراطي (من اليسار إلى اليمين) أيانا بريسلي، أليكزاندريا أوكازيو كورتيز، إلهان عمر، ورشيدة طليب في مؤتمر صحفي يعبرن عن إدانة هجوم الرئيس دونالد ترامب عليهن. ثلاثة منهن ولدن في الولايات المتحدة. كان ترامب قد اقترح عودتهن لبلادهن. © Erin Scott / Reuters جميع الحقوق محفوظة لأصحاب الصور

عضوات الكونغراس الأمريكي من الحزب الديمقراطي (من اليسار إلى اليمين) أيانا بريسلي، أليكزاندريا أوكازيو كورتيز، إلهان عمر، ورشيدة طليب في مؤتمر صحفي يعبرن عن إدانة هجوم الرئيس دونالد ترامب عليهن. ثلاثة منهن ولدن في الولايات المتحدة. كان ترامب قد اقترح عودتهن لبلادهن.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.