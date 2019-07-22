شركة ستينا بالك تقدم لإيران طلبا رسميا لزيارة أفراد طاقم الناقلة المحتجزة

لندن (رويترز) - قالت شركة ستينا بالك البريطانية المشغلة للناقلة ستينا إمبيرو التي احتجزتها إيران إنها تقدمت يوم الأحد بطلب رسمي لزيارة أفراد الطاقم وعددهم 23 وإنها بانتظار الرد.
وقال إيريك هانيل رئيس الشركة ومديرها التنفيذي في بيان "أستطيع تأكيد أنه تم تقديم طلب رسمي للسلطات في ميناء بندر عباس للسماح بزيارة أفراد الطاقم البالغ عددهم 23".
وأضاف "تسلموا الطلب لكننا بانتظار الحصول على رد رسمي. وفي الوقت ذاته سنواصل التعاون والاتصال مع كل السلطات المعنية".
(إعداد محمد فرج للنشرة العربية - تحرير حسن عمار)
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