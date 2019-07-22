دبي - بواسطة محمد فارس © Reuters مسؤول بحزب العمال البريطاني: يجب ألا نكون "رُسلا" لترامب بشأن إيران

(رويترز) - قال ريتشارد بيرجون المتحدث باسم شؤون العدل بحزب العمال المعارض في بريطانيا يوم الأحد إنه يجب ألا تقوم بريطانيا بدور "رُسل" الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وذلك على خلفية احتجاز إيران لناقلة ترفع العلم البريطاني.

وقال بيرجون لسكاي نيوز "أعتقد أنه يمكننا لعب دور إيجابي جدا في ذلك... دورنا هو إبداء الدعم لحل الصراع وللتهدئة وللاتفاق النووي" محذرا من أنه ينبغي عدم جر بريطانيا إلى صراع كما كان الحال في العراق.

وأضاف "لكن ما لا نريده هو أن ينتهي بنا الحال كرسل أو مساعدين لدونالد ترامب".

(إعداد محمود سلامة للنشرة العربية - تحرير سها جادو)