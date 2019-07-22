7عائلات لا سكن لها.. سكان حي المسرور يفترشون الأرض بعد هدم منازلهم

لم يجد العشرات من سكان حي المسرور في تمارة مكانا آخر يؤويهم سوى افتراش الأرض، بالقرب من منازلهم، التي تعرضت إلى عملية هدم من طرف السلطات، بعد الحكم القضائي، الذي يقضي بالإفراغ لصالح صاحب الأرض.

وقال حسن، أحد سكان حي مسرور إن “العشرات من السكان تعرضوا إلى التشرد، بعد هدم السلطات منازلهم، أول أمس الجمعة”، موضحا أنه “لا مكان آخر لديهم يتوجهون إليه”.

وأورد حسن في حديثه مع “اليوم 24″، أن” سكان الدور الصفيحي المسرور، عاشوا فيه لأزيد من 50 سنة”، مشيرا إلى أنهم “فوجئوا بالحكم القضائي، الذي يقضي بالإفراغ”.

ويطالب السكان بتعويض مادي من أجل إيجاد سكن آخر، لاسيما أنه بعد عملية الهدم، الذي تعرض له الحي، أصبحت 7 عائلات مشردة.