اخبار العالم

الحيوانات الأليفة تساعد المسنين في السيطرة على الألم المزمن

0 نشر
حمزة المتقي 0 تبليغ

Advertisements

أكد باحثون أن أصحاب الحيوانات الأليفة قد يستطيعون الاستفادة منها في ممارسة أساليب للسيطرة على الألم المزمن دون الحاجة إلى دواء.

وكتب فريق الدراسة في دورية “طب الشيخوخة التطبيقي” أن مسنين تزيد أعمارهم عن 70 سنة يمتلكون حيوانات أليفة، ويعانون من آلام مزمنة، قالوا إن الحيوانات تدخل على حياتهم الفرح، والضحك، وتساعدهم على الاسترخاء وتبقيهم نشطين، وتشجعهم على عادات طيبة أخرى، يمكن تنظيمها للسيطرة على الألم.

وقالت “ماري جينيفيتش”، وهي باحثة زميلة في كلية الصحة العامة في جامعة ميشيغان: “هناك اهتمام أكبر من أي وقت مضى بكيفية استخدام الناس لاستراتيجيات إدراكية، وسلوكية للتحكم في الآلام المزمنة الشائعة مع الاعتماد بشكل أقل على الدواء، وهو ما يرجع إلى حد ما لأزمة تعاطي أدوية تحتوي على مادة الأفيون”.

وأضافت المتحدثة ذاتها: “الأمر مهم بشكل خاص للمسنين، الذين يتعرضون كثيرا لأضرار جانبية للأدوية أسوأ مقارنةً بمن هم أصغر منهم سنا”.

وشكّل فريق البحث مجموعات تركيز من 25 شخصاً لديهم كلاب، وقطط، وعانوا آلاما مستمرة على الأقل لنصف فترة الشهور الستة الماضية.

Advertisements

ووصف أصحاب الحيوانات الأليفة كيف أثّرت حيواناتهم في أسلوب حياتهم اليومي، وصحتهم، بما شمل شعورهم بالألم، والإجهاد.

وقال أصحاب الحيوانات الأليفة إن حيواناتهم زادت من المشاعر الإيجابية لديهم، وكان لوجودها تأثير مسكِّن وشجعتهم على القيام بأنشطة حتى وإن كانوا يشعرون بالألم، وسهلت التواصل الاجتماعي مع الغير، وشجعتهم على اتباع نمط ثابت لقضاء اليوم، والنوم.

وقدمت الحيوانات أيضا لأصحابها الحب، والرفقة والتواصل العاطفي، إضافة إلى الإحساس بالمسؤولية، ووجود هدف للحياة، واحتياج كائن حي آخر لهم.

وفي هذا السياق، قالت جينيفيتش: “المشاعر الإيجابية مسكن طبيعي للألم، وتؤثر في كيمياء المخ تماماً كما تفعل الأدوية”.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الحيوانات الأليفة تساعد المسنين في السيطرة على الألم المزمن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا