مدرب يوفنتوس: لم ننته بعد من الميركاتو

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أفادت تقارير صحفية، بأن مدرب يوفنتوس الإيطالي، ماوريسيو ساري، أشار إلى إمكانية إبرام فريقه صفقات جديدة خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وذكر ساري عقب مباراة فريقه أمام توتنهام في بطولة كأس الأبطال الودية "سوق الانتقالات؟ هذا لا يخصني، عليك أن تسأل المسؤولين عن ذلك"، وذلك في تصريحات نقلها موقع "كالتشيو ميركاتو".

وأضاف "أعتقد أننا لم ننتهِ بعد من الميركاتو، لا يزال هناك لاعبون جدد سنتعاقد معهم".

وأتم "نفس الأمر بالنسبة للقائمة الحالية.. هناك لاعبون سيرحلون".

يُذكر أن يوفنتوس كان قد تعاقد مع الثلاثي أدريان رابيو وأرون رامسي وماتياس دي ليخت خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.