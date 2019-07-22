أسعار النفط ترتفع متأثرة بالتوتر الإيراني البريطاني

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أدى احتجاز استمرار احتجاز إيران لناقلة نفطية بريطانية، إلى ارتفاع أسعار النفط، اليوم الإثنين، التي تأثرت بفعل التوترات في الخليج العربي.

وبحلول الساعة 03:42 فجرا، زادت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 51 سنتا أو 0.8 بالمئة إلى 62.98 دولار للبرميل بعدما لامس 63.47 دولار في وقت سابق.

وارتفعت العقود الآجلة لخام القياس الأميركي غرب تكساس الوسيط 15 سنتا أو 0.3 بالمئة إلى 55.78 دولار.

وتراجع الخام الأميركي أكثر من سبعة بالمئة وانخفض برنت أكثر من ستة بالمئة الأسبوع الماضي.

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وكان الحرس الثوري الإيراني قد احتجز ناقلة نفط ترفع العلم البريطاني في الخليج بعدما احتجزت قوات بريطانية ناقلة إيرانية في وقت سابق من تموز/ يوليو مما زاد التوتر في الممر الملاحي الحيوي لشحن الخام.

وتدرس بريطانيا الإجراءات التي ستتخذها في أزمة احتجاز الناقلة ويبدو أنها لا تملك خيارات مناسبة تذكر بعدما كشف تسجيل أن الجيش الإيراني تجاهل سفينة حربية بريطانية لدى هبوطه على ظهر الناقلة قبل ثلاثة أيام.

وذكر مكتب رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، أنها سترأس اجتماعا للجنة الحكومية للاستجابة للطوارئ صباح يوم الاثنين لبحث الأزمة.