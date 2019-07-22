اعتقال 19 فلسطينيا بالضفة وعشرات الإصابات بالعيسوية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - اعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الإثنين، 19 فلسطينيا خلال حملة دهم وتفتيش بمناطق مختلفة بالضفة، بالوقت الذي أصيب العشرات بحالات اختناق جراء المواجهات الليلية مع شرطة الاحتلال في بلدة العيسوية، فيما حاصرت شرطة الاحتلال مصلى "باب الرحمة" بالأقصى ومنعت من الفلسطينيين دخوله والصلاة فيه.

وقال جيش الاحتلال في بيانه لوسائل الإعلام إن جنوده اعتقلوا 19 فلسطينيا من مناطق مختلفة بالضفة الغربية، جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية المشاركة في أعمال مقاومة شعبية.

في القدس، شددت شرطة الاحتلال من إجراءاتها في محيط مصلى "باب الرحمة" بالمسجد الأقصى، وقال مدير عام دائرة الأوقاف الإسلامية الشيخ عزام الخطيب، إن المصلين أدوا صلاة العشاء في المسجد الأقصى، وكذلك بمصلى باب الرحمة، رغم إجراءات الاحتلال.

واقتحمت قوات الاحتلال، مصلى "باب الرحمة" وأخرجت خزائن الأحذية وكل مقتنياته. كما احتجزت عناصر من الوحدات الخاصة بشرطة الاحتلال، الناشطة المقدسية عايدة الصيداوي لفترة من الوقت، قبل أن تخلي سبيلها وتسلمها استدعاء لمقابلة المحققين صباح اليوم الإثنين.

وأصيب عشرات المواطنين بينهم مسعف، خلال مواجهات ليلية مع شرطة الاحتلال، في العيسوية. واعتدت شرطة الاحتلال بالضرب المبرح وبرش غاز الفلفل على عدد من المواطنين، ما أسفر عن إصابة الشاب علاء عصمت عبيد، وشقيقه رامي الذي تم اعتقاله.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، بأن قوات الاحتلال اعتدت على طواقم الإسعاف ومنعتها من نقل الإصابات إلى المستشفى، ما أدى لإصابة مسعف بعيار معدني مغلف بالمطاط في بطنه.

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