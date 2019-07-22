شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تفتتح عيادات متخصصة لعلاج الجرحى في عدن والان مع التفاصيل

أطلقت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي،عيادات طبية متخصصة في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، بغية علاج الجرحى الذين سقطوا بنيران الحرب الإرهابية لمليشيا الحوثي المدعومة من إيران.

وافتتح الهلال الأحمر، ضمن المساعدات الإنسانية الإماراتية للقطاع الصحي اليمني، عيادتين متخصصتين في المستشفى الجمهوري التعليمي، فرع عدن، لاستقبال وعلاج جرحى حرب الحوثي من المدنيين والعسكريين.

وتعالج العيادات الطبية في عدن الجرحى المصابين بالمخ والأعصاب والعظام والمسالك البولية، فضلاً عن تقديم جراحة عامة، والتعامل مع الحالات الطارئة، حسب الدائرة الصحية بألوية الدعم والإسناد في الجيش اليمني.

وقال الدكتور ناجي فضل، مدير الدائرة الصحية، إن هذه العيادات الطبية ستسهم بشكل كبير في التخفيف من معاناة الجرحى المتراكمة منذ 4 أعوام نتيجة العدوان الحوثي على عدن والمحافظات الجنوبية.

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وأوضح أن هناك ترتيبات خلال الأيام القليلة المقبلة بدعم من دولة الإمارات العربية المتحدة، لافتتاح عيادات متقدمة في عدد من التخصصات، مشيراً أيضاً إلى إطلاق مشروع العمليات المعقدة بالأجهزة المتطورة.

وأشاد فضل بالدعم الإنساني من دولة الإمارات لليمنيين، مؤكداً أن هذه العيادات ستكون قادرة على تطبيب الجرحى داخلياً، بعد معاناة طويلة في عملية نقلهم إلى الخارج.

من جهته، ذكر طارق مزيدة، نائب مدير المستشفى الجمهوري، أن هيئة الهلال الأحمر الإماراتي موّلت عملية الأرشفة الإلكترونية وتطبيق نظام بيانات الجرحى، إذ ساعد ذلك في تسجيل الجريح وفرز بياناته، منذ وصوله حتى مغادرته وتماثله للشفاء.

وأبدى المسؤول اليمني شكره للدعم اللامحدود الذي يقدمه الهلال الأحمر الإماراتي للقطاعات الصحية وعلاج جرحى الحرب في عدن، أو القادمين إليها من المحافظات الأخرى.