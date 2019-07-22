شكرا لقرائتكم خبر عن مستشار الأمن القومي الأمريكي: إيران وحزب الله أداتا مادورو لقمع الفنزويليين والان مع التفاصيل

قال جون بولتون مستشار الأمن القومي الأمريكي، الإثنين، إن إيران ومليشيا حزب الله يدعمان أدوات دكتاتورية مادورو غير الشرعية المتمثلة في القمع والتعذيب وقتل الفنزويليين الأبرياء، وتهديد أمن المنطقة بشكل مباشر.

وأضاف مستشار الأمن القومي الأمريكي -في تغريدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"- قائلا: "سنستمر في فضح غطاء نظام مادورو والجهود الإيرانية للعمل في نصف الكرة الغربي".

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كانت وزارة الخزانة الأمريكية فرضت، الجمعة، عقوبات على 4 عسكريين فنزويليين، في إطار الضغوط التي تمارسها واشنطن على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.

ومنذ بداية الصراع على السلطة المستمر منذ عدة أشهر بين مادورو وقائد المعارضة الفنزويلية خوان جوايدو الذي أعلن نفسه رئيسا مؤقتا للبلاد، فرضت الولايات المتحدة سلسلة كبيرة من العقوبات بحق مادورو والمقربين منه، بالإضافة إلى جهات حكومية.

وتعيش فنزويلا -بالإضافة إلى الأزمة السياسية- أزمة اقتصادية، هي الأسوأ في تاريخ هذا البلد الذي يملك أكبر احتياطي للنفط في العالم.