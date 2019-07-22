الاحتلال الإسرائيلي يهدم منازل فلسطينيين بجنوب القدس

بدأت قوات الاحتلال الإسرائيلية، صباح الإثنين، هدم منازل للفلسطينيين "تعتبرها غير قانونية"، بجنوب القدس.

وذكر مراسل وكالة الأنباء الفرنسية أن عشرات العناصر من الشرطة والقوات الإسرائيلية قاموا بتطويق أربعة مبان على الأقل في منطقة "صور باهر" وباشرت جرافة هدم منزل مكون من طابقين لم ينته تشييده بعد.

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من ناحية أخرى، اعتقلت البحرية الإسرائيلية صيادَين فلسطينيين شقيقين وصادرت قاربهما بعد ملاحقة عدد من قوارب الصيد في عرض البحر قبالة جنوب قطاع غزة، بعد أن فتحت النار تجاه قوارب الصيادين.

وقال مسؤول بغزة لـ"العين الإخبارية: إن الزوارق الحربية الإسرائيلية لاحقت قوارب الصيادين وسيطرت على إحداها واعتقلت اثنين من الصيادين وهما الشقيقان: عصام ورياض نبيل الأقرع.

وذكر أن الاحتلال صادر قارب الصيادين بكامل معداته بعد اعتراضه على بعد 4 أميال في عرض البحر قبالة رفح، وهو ضمن نطاق الصيد المسموح به والذي يصل في المنطقة إلى 15 ميلا.

وتكررت في الآونة الأخيرة اعتداءات البحرية الإسرائيلية ضد الصيادين الفلسطينيين في عرض بحر غزة، ومنذ مطلع العام الجاري، سجل تقرير حقوقي 207 انتهاكات إسرائيلية ضد الصيادين بغزة، و207 عمليات إطلاق نار وملاحقة تخللها اعتقال 28 صيادا وإصابة 15 ومصادرة 11 مركبا وتخريب معدات الصيد 9 مرات.