ماي ترأس اجتماعاً للجنة الطوارئ حول احتجاز ناقلة نفط

ترأس رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، اليوم الإثنين، اجتماعاً للجنة الطوارئ التابعة للحكومة المعروفة باسم "كوبرا" بشأن احتجاز ناقلة نفط ترفع علم بريطانيا في الخليج.

ومن المتوقع أن تتلقى رئيسة الوزراء معلومات جديدة من الوزراء والمسؤولين حول الوضع وستناقش الحفاظ على أمن النقل البحري في المنطقة، حسبما أفادت وكالة أنباء "برس أسوسييشن" أمس الأحد.

وسيطلع وزير الخارجية جيريمي هانت مجلس العموم على آخر المستجدات بعد ظهر اليوم، وسط تقارير تفيد بأن هناك وزراء يدرسون تجميد أصول النظام الإيراني، ومن المتوقع أن يخبر هانت النواب بالإجراءات الإضافية التي ستتخذها الحكومة.