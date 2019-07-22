الكويت: استمرار عمليات احتجاز الناقلات يعرض الملاحة للخطر

قال مصدر مسؤول في وزارة الخارجية الكويتية، مساء الأحد، إن دولة الكويت تتابع بقلق بالغ تسارع وتيرة التصعيد في المنطقة، والمتمثل في احتجاز ناقلة نفط بريطانية مؤخراً.

وأضاف المصدر، وفق ما أوردت وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، أن "دولة الكويت تؤكد أن استمرار مثل هذه الأعمال من شأنه زيادة التصعيد والتوتر وتعريض أمن وسلامة الملاحة لتهديد مباشر يستوجب معه أن يسارع المجتمع الدولي إلى تكثيف جهوده ومساعيه الدبلوماسية لاحتواء هذا التصعيد والتوتر".

ودعا المصدر إلى أن "تلتزم كافة الأطراف بضبط النفس واحترام قواعد القانون البحري الدولي بما يحقق تأمين السلامة للملاحة الدولية في هذه المنطقة الحيوية من العالم".