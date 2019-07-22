إعلان الجيش الليبي بالاستعداد لساعة الصفر يصيب أذناب تميم بالهلع

أثار إعلان الجيش الوطني الليبي تحديد ساعة صفر لاقتحام العاصمة طرابلس، واستعادتها من يد الميليشيات الإرهابية المدعومة من قطر وتركيا، حفيظة أذناب وأبواق تميم العار.

ويبدو أن تميم العار أصيب بالهلع من تحفز القوات على تخوم العاصمة، إذ أن إعلان الجيش الوطني الليبي فاجأ عصابة الدوحة بتصعيد جديد، حيث استوجب البيان الصادم استوجب تحرك أذناب الحمدين لإنقاذ مخططاتهم.

وفي سياق متصل بدأت حكومة الوفاق المدعومة قطريًا التذلل للمجتمع الدولي، فيما دعا الإخواني فايز السراج إلى تحرك فعال خوفًا من الجيش الوطني، كما أمر أبواقه الإعلامية بالهجوم على بيان غرفة عمليات الكرامة، بعد فشل حلفائه في إيجاد المخرج المناسب لإنقاذ مخطط عاصمة الإرهاب.

ووجه المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة التابعة للجيش الوطني الليبي، السبت، لأهالي العاصمة الليبية طرابلس تعليمات للاستعداد لساعة الصفر لاقتحام العاصمة.

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ووجه المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة في بيان صحفي تلقت وكالة سبوتنيك نسخة منه على "كافة شباب العاصمة الاستعداد لساعة الصفر وتنظيم التعاون بين الأحياء والمجموعات للانقضاض على الميليشيات المختبئة والهاربين من الجبهات الذين يحتلون المدينة"، مشيراً إلى أنه "يجب التأكيد على أن هذا ايضا بمثابة إنذار أخير للذين هم من خارج العاصمة للعودة الى مناطقهم لانهم سيكونون الهدف المباشر".

وأوضح البيان إلى أهالي العاصمة طرابلس "في هذا الصدد إجراءاتكم بالآتي تحديد أماكن التمركز النهاري والليلي، رصد نوع الأسلحة، أماكن الآليات ، توزيع المهام، طريقة قفل الطرق والمحاصرة والقبض، الحرص والحذر ومراعاة السرّية التامة من اجل سلامتكم".

وتدور بالعاصمة الليبية طرابلس ومحيطها، منذ الرابع من أبريل الماضي، معارك متواصلة بين قوات المشير خليفة حفتر وقوات تابعة لحكومة الوفاق، خلفت مئات القتلى وآلاف الجرحى حسب منظمة الصحة العالمية، فيما تقدر المنظمة الدولية للهجرة أعداد النازحين بعشرات الآلاف الذين يفرون من ديارهم بسبب الاشتباكات المسلحة.

ويخوض الجيش الليبي معارك شرسة في تخوم طرابلس منذ 4 أبريل الماضي لتطهير العاصمة من المليشيات وجماعة الإخوان الإرهابية، ويسيطر حاليا على نحو 7 محاور للعاصمة، إضافة لتحقيق تقدم إلى داخل العاصمة، ولكن بخطوات بطيئة؛ حرصا على حياة المدنيين.