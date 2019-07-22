"العسكري السوداني": لن نسلم البشير للجنائية

أعلن رئيس المجلس العسكري في السودان الفريق أول عبد الفتاح البرهان، أن المجلس لن يسلم الرئيس المعزول عمر البشير، لمحكمة الجنايات الدولية، التي تتهمه بارتكاب جرائم حرب في دارفور.

وأكد البرهان في تصريحات، نقلتها شبكة "بي بي سي" البريطانية، أنه ستتم محاكمته داخل البلاد، لأن القضاء السوداني مؤهل وقادر على ذلك.

وكشف البرهان، أنه "لم تصدر تعليمات من قادة المجلس بفض اعتصام القيادة العامة للجيش بالخرطوم" في يونيو(حزيران) الماضي، عندما انقضت وحدات مسلحة شبه عسكرية على المعتصمين وقتلت منهم أكثر من 100 شخص.