شدد رئيس المجلس العسكري لانتقالي، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، أن المرحلة المقبلة لن تشهد اقصاء لاي قوي سياسية في البلاد.
ودعا لدى لقائه برئيسة الحزب الاتحادي اشراقة سيد محمود إلى التراضي بين كافة أبناء السودان.
من جانبها قالت اشراقة أن اللقاء يأتي في إطار التشاور السياسي رؤية الاتحادي بشأن الاتفاق السياسي الذي تم توقيعه بين المجلس العسكري وقوى اعلان الحرية والتغيير.
ودعت أن يكون مسار التفاوض حول الوثيقة الدستورية شاملا لكل القوي السياسية من أجل خلق إجماع وتراضي وطني لان الوثيقة تشمل قضايا الدستور المؤقت لإدارة البلاد.
كانت هذه تفاصيل خبر البرهان: لا اقصاء للقوى السياسية في الفترة الانتقالية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.