أحمد أبوعقيل
علق رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس على تعادل الزمالك والجونة بهدفين لكل منهما على استاد الجونة في المباراة التي جمعتهما أمس الأحد قائلا:" حلو قوى لما يكون الواحد أهلاوى و فريقه يكسب و نادى الجونة يعطل الزمالك".
وتفاعل معه الدكتور عمار على حسن استاذ العلوم السياسية :" الزمالك، عطله ويعطله وسيعطله، الاستبداد وإسناد الأمر إلى غير أهله، والقهر الذي يمارسه رئيس النادي المحامى مرتضى منصور على اللاعبين ويسمى هذا صرامة وحسما وحزمت ، مع أنه محاولات مستمرة ليبقى هو وحده في دائرة الضوء: الرئيس والمدرب واللاعب والمتحدث الإعلامي .. الخ، الإبداع يحتاج حرية".
ورد ساويرس على على حسابه الخاصة "تويتر":"طيب ما تخليك أهلاوى و رأسمالى، وطنى بدل اشتراكى زمالكاوى ؟ و نبقى حبايب ؟".
كانت هذه تفاصيل خبر "الرأسمالي والسياسي".. حوار ساويرس وعمار على حسن بعد تعادل الزمالك والجونة.." خليك أهلاوي و رأسمالي وطني بدل اشتراكي زمالكاوي" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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