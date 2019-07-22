"الرأسمالي والسياسي".. حوار ساويرس وعمار على حسن بعد تعادل الزمالك والجونة.." خليك أهلاوي و رأسمالي وطني بدل اشتراكي زمالكاوي"

أحمد أبوعقيل

علق رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس على تعادل الزمالك والجونة بهدفين لكل منهما على استاد الجونة في المباراة التي جمعتهما أمس الأحد قائلا:" حلو قوى لما يكون الواحد أهلاوى و فريقه يكسب و نادى الجونة يعطل الزمالك".

وتفاعل معه الدكتور عمار على حسن استاذ العلوم السياسية :" الزمالك، عطله ويعطله وسيعطله، الاستبداد وإسناد الأمر إلى غير أهله، والقهر الذي يمارسه رئيس النادي المحامى مرتضى منصور على اللاعبين ويسمى هذا صرامة وحسما وحزمت ، مع أنه محاولات مستمرة ليبقى هو وحده في دائرة الضوء: الرئيس والمدرب واللاعب والمتحدث الإعلامي .. الخ، الإبداع يحتاج حرية".

ورد ساويرس على على حسابه الخاصة "تويتر":"طيب ما تخليك أهلاوى و رأسمالى، وطنى بدل اشتراكى زمالكاوى ؟ و نبقى حبايب ؟".