غداً.. السكة الحديد تبدأ حجز تذاكر قطارات عيد الأضحى

الموجز

تعتزم هيئة السكة الحديد، بدء حجز تذاكر قطارات عيد الأضحى المدرجة بجداول التشغيل اليومية غدا الثلاثاء، على أن يتم غدا طرح مقاعد القطارات المكيفة التى ستتحرك يوم 6 أغسطس الموافق 5 ذو الحجة للحجز أمام المسافرين، وبعد غدا الأربعاء يتم طرح مقاعد القطارات التى ستتحرك يوم 7 أغسطس الموافق 6 ذو الحجة، حيث يتم طرح التذاكر للحجز قبل يوم السفر بـ 14 يوما.

كما تطرح هيئة السكة الحديد، الخميس، مقاعد القطارات التى ستتحرك يوم 8 أغسطس الموافق 7 ذو الحجة، والجمعة تطرح مقاعد القطارات التى ستتحرك يوم 9 أغسطس الموافق 8 ذو الحجة، والسبت تطرح مقاعد القطارات التى ستتحرك يوم 10 أغسطس الموافق 9 ذو الحجة وقفة عيد الأضحى فلكيا، والأحد تطرح مقاعد القطارات التى ستتحرك يوم 11 أغسطس الموافق 10 ذو الحجة.

Advertisements

أعلنت شركة السكك الحديدية للخدمات المتكاملة وأعمال التأمين والنظافة، موافقة مجلس إدارة الشركة على زيادة مرتبات العاملين ابتداءً من شهر يوليو وفقا للقدرات المالية المتوفرة لدى الشركة بحد أدنى 250 جنيها لكل عامل.

وقالت شركة السكك الحديدية، إن راتب العامل المستحق خلال شهر يوليو وصل إلى مبلغ 1937.44 قبل الاستقطاعات، وسيصل إلى 2026.50 فى 1 يناير 2020، لافتة إلى أن مرتبات العاملين تم زيادتها خلال الفترة من عام 2016 حتى 2019 أكثر من 4 مرات مما كلف الشركة أعباء مالية كبيرة.

وأضافت الشركة المملوكة لهيئة السكة الحديد، أن هناك لائحة مالية للأجور، وما يثيره البعض من أفراد ليسوا من عمال الشركة من شائعات لتضليل العمالة إنما هم قلة مضللة تعمل على إثارة الفتن والشائعات، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.