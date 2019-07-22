اسحق: المشاريع التي حققتها القوات اللبنانية لقضاء بشري نموذج للجمهورية القوية

اكّد النائب جوزيف اسحاق من بشري خلال جولة تفقديه مع النائبة ​ستريدا جعجع​ على بلدات ​قضاء بشري​، ان نحن هنا اليوم لنؤكد التزامنا باهلنا في هذه الظروف الصعبة قولا وفعلاً، وتوفير الحد الأدنى من الاطمئنان لاحوالهم الاجتماعية والصحية، مشددا على ان "نحن صادقون في كل ما نقوله او نخطط له، ننفذ ما نتعهد به من مشاريع هادفة لاعادة احياء المنطقة على مختلف الصعد، بعد سنوات من الحرمان، بدءا ً من المساعدات التربوية السنوية. واليوم مستمرون بتوفير المساعدات الاجتماعية والطبية دون توقف، من اجل خدمة أهلنا على تخطي مختلف العقبات وتجاوزها، لنتمكن معا من تحقيق نموذج ​الجمهورية القوية​ انطلاقا من منطقة الجبة".

وأكّد اسحق أن "مشروع المياه الكبير سينطلق، بعد ان أقر القرض الكويتي في مجلسي النواب والوزراء، وتم تلزيم الدراسات، وانتهى العمل عليها وقريبا سترسل الى ​مجلس الانماء والاعمار​ للبدء بتلزيم المشروع". مشيرا الى ان "في حال لا سمح الله وبسبب الطقس لم يبدأ المشروع نهاية فصل الصيف، فسيبدأ في الربيع المقبل ، وسيشمل بقرقاشا و​بزعون​ وكل القضاء، من خزانات للمياه وابار وشبكات توزيع اما بالنسبة الى مشروع ​الصرف الصحي​، فلا يزال هناك مراحل لاقراره في ​مجلس النواب​، وسيرسل للدراسات والتلزيم، وسيطال هذا المشروع بلدتي بقرقاشا وبزعون وكل بلدات القضاء. اما بالنسبة لتحويرة بقرقاشا وقسم من بزعون، فقد بدأ التبليغ بما خص التلزيمات، وان شاء الله ستؤمن الأموال اللازمة قريبا ، وبعدها نبدأ بمراحل الدراسات والتلزيم".

وختم اسحق بالاشارة الى ان "لن اعدد المشاريع التي حققتها ​القوات اللبنانية​ للمنطقة على مختلف الصعد، من الأوتوستراد والمستشفى وبيت الطالب والتعاونيات الزراعية وبرك الري وشبكاتها ومشاريع الصرف الصحي، كل ما نطلبه هو شفاعة سيدة بزعون ، لتحمي وطننا لبنان، وتحمي الدكتور جعجع وكل الرفاق في حزب القوات اللبنانية، كي نتمكن من إيصال لبنان الى بر الأمان، سيدا حرا ويبقى ابناؤنا متجذرين في ارضهم وقراهم".