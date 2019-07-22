افيوني: لم نتبلغ حتى الساعة عن عقد جلسة لمجلس الوزراء

اشار وزير الدولة لشؤون تكنولوجيا المعلومات عادل افيوني الى اننا "لم نتبلغ حتى الساعة عن عقد جلسة ل​مجلس الوزراء​، ونأمل حلحلة الامور هذا الاسبوع والاتصالات جارية في هذا السياق".

واعتبر افيوني في حديث اذاعي، ان "الوضع لا يحتمل التاخير في الاصلاح الاقتصادي".