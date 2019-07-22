اشار وزير الدولة لشؤون تكنولوجيا المعلومات عادل افيوني الى اننا "لم نتبلغ حتى الساعة عن عقد جلسة لمجلس الوزراء، ونأمل حلحلة الامور هذا الاسبوع والاتصالات جارية في هذا السياق".
واعتبر افيوني في حديث اذاعي، ان "الوضع لا يحتمل التاخير في الاصلاح الاقتصادي".
كانت هذه تفاصيل خبر افيوني: لم نتبلغ حتى الساعة عن عقد جلسة لمجلس الوزراء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.