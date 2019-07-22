شدد عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب ​بلال عبدالله​، في تصريح عبر وسائل التواصل الإجتماعي على أن "إعادة جدولة ​الدين العام​ وفوائده، وإدارة هذا الدين، مسألة مركزية توازي بل تتخطى أهمية إقرار ​الموازنة​، مع أهمية هذه الأخيرة، لأن أعباء هذا الدين وتضخمه، ترهق اقتصادنا وتعيق نمونا وطبعا هذه مسؤولية ​الحكومة​ مجتمعة. فكفى تعطيلا لعملها".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عبدالله: إعادة جدولة الدين العام وفوائده وإدارته مسألة مركزية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.