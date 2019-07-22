نحاس: الحقيقة مختلفة جدا عن جو التهليل الذي شهدناه بعد اقرار الموازنة

أكد الوزير السابق ​شربل نحاس​ أن "الحقيقة مختلفة جدا عن جو التهليل الذي شهدناه بعد اقرار ​الموازنة​ في ​مجلس النواب​".

وفي حديث إذاعي رأى نحاس أن "المشكلة في لبنان أنه يأتي من الخارج كمّ من الدولارات والموازنة ليس فيها ما يلمس هذه المسألة"، مؤكدا انه "ما دامت السلطة ممسوكة من خريجي الحرب وجامعي المليارات لن نصل الى حل".