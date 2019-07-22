الان عون: لبدء تنفيذ الرؤية الاقتصادية عبر إطلاق المشاريع الاستثمارية في "سيدر"

أكّد عضو تكتل "لبنان القوي" النائب الان عون، ان "الأولوية الوحيدة في هذه المرحلة هي للاقتصاد"، مشيرا في حديث صحافي، الى ضرورة "البدء بتنفيذ الرؤية الاقتصادية، أوّلاً عبر إطلاق المشاريع الاستثمارية، والتي وُعدنا بتمويلها من خلال مؤتمر "سيدر" وثانياً، عبر وضع خطّة "ماكنزي" وأفكارها قيد التنفيذ".
وشدّد النائب عون على ان "الوقت حان لحلّ هذه المشكلة"، كاشفاً عن "تكثيف الاتصالات، وتسارع الخطوات لحسم هذه الجدلية" مؤكداً ضرورة "فك أسر الحكومة في مهلة أقصاها هذا الأسبوع".
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