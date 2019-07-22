قبيسي: اقتصادنا مقاوم لا يمكن ان ينهزم رغم كل المؤامرات

شدد عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ​هاني قبيسي​ على أن "ما قدمناه من جهد على مساحة الوطن ونقل ​لبنان​ الى واقع الاستقرار والنصر والتحرير علينا ان نستفيد من خلاله بكل فرصة طالما نحن نسير خلف حامل الامانة رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ وخط الامام المغيب السيد ​موسى الصدر​"، مشيرا الى "أننا بوطن محاصر ب​عقوبات​ يريدون من خلالها النيل من وطننا النيل من ثقافتنا وعلمنا ومقاومتنا لأن ​المقاومة​ بدون علم ووعي لا قيمة لها".

وخلال رعايته حفل اطلاق الكتاب الالكتروني وتخرج ​الطلاب​ المتفوقين في ثانوية السراج ​القصيبة​، لفت الى أن "هناك من يتآمر على لبنان لانه انتصر ومارس فكر الامام الصدر انتصرنا بالمقاومة وبدأت المؤمرات من كل اسقاع العالم حاصروا هذا الوطن من مشرقه ومغربه من غرب منعوا المغتربين من تحويل اموالهم ومن شرق اقفلوا حدودنا مع ​العالم العربي​ ومراقبة داخلية لكل الارصدة والحسابات وبدؤا بفرض العقوبات"، مضيفا: "بالامس انتهينا من اقرار ​الموازنة​ حتى بهذه الموازنة كان هناك سعي لعقوبات جديدة ولشروط جديدة يضعونها على ​الدولة اللبنانية​ بتحويلاتها وارقامها وبتقارير هيئات دولية تسكن في بلدنا وتقول لنا ان اقتصادكم منهار ونحن نقول لهم ان اقتصادنا مقاوم لا يمكن ان ينهزم رغم كل المؤامرات".