شينزو آبي: سنحافظ على اتصال وثيق مع الأميركيين بشأن مضيق هرمز

أعلن رئيس الوزراء الياباني ​شينزو آبي​ "أننا سنحافظ على اتصال وثيق مع ​الولايات المتحدة​ بشأن ​مضيق هرمز​"، مشددا على أن "​طوكيو​ ترغب في بذل جهود لتقليل التوتر بشأن ​إيران​".

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