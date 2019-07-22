ديلي تلغراف: خلايا إرهابية يديرها حزب الله قد تشن هجمات ارهابية بلندن

رأت صحيفة "ديلي تلغراف" البريطانية أن "الأزمة مع ​إيران​ قد تتسبب في إيقاظ خلايا إرهابية نائمة وتدفعها إلى شن هجمات إرهابية على ​بريطانيا​".

وكشفت مصادر استخباراتية للصحيفة أن "خلايا إرهابية تدعمها إيران قد تُكلف بشن هجمات في بريطانيا إذا تفاقمت الأزمة بين لندن و​طهران​ في اعقاب احتجاز إيران لناقلة ترفع العلم البريطاني في خليج هرمز"، مشيرة الى أن "إيران شكلت خلايا إرهابية نائمة عبر ​أوروبا​ بما فيها بريطانيا، وقد تعطي الأوامر لها بشن هجمات ردا على الأزمة في ​الخليج​".

ولفتت المصادر الى أن "الخلايا يديرها متشددون مرتبطون ب​حزب الله​ اللبناني. وكانت شرطة ​مكافحة الإرهاب​ كشفت في 2015 خلية جمعت أطنان من المتفجرات في متاجر بضواحي لندن"، موضحة أن "إيران وضعت عملاءها في حزب الله على استعداد لشن هجمات في حالة اندلاع نزاع مسلح، وهذا هو الخطر الذي تشكله إيران على ​الأمن الداخلي​ في بريطانيا".

وأكدت أن " جهاز الاستخبارات الداخلية أم آي 5 وشرطة لندن على يقين بأن مداهمات 2015 شلت إلى حد كبير نشاطات إيران الإرهابية في بريطانيا، ولكن خلاياها النائمة منتشرة في كامل أوروبا"، مذكرة أن "إيران متهمة أيضا بشن هجمات إلكترونية في بريطانيا من بينها عمليات قرصنة استهدفت نوابا في البرلمان في 2017، فضلا عن هجوم استهدف مؤسسة البريد، وشبكات تابعة للإدارات المحلية، وشركات في ​القطاع الخاص​ في نهاية 2018. ويعتقد أن المجموعة المسؤولة عن هذه الهجمات مرتبطة ب​الحرس الثوري الإيراني​".