بولتون: إيران وحزب الله تهديد مباشر لأمن القارة الأميركية

اتهم مستشار الرئيس الأميركي لشؤون ​الأمن​ القومي ​جون بولتون​ ​إيران​ و"​حزب الله​" بأنهما يدعمان الرئيس الفنزويلي ​نيكولاس مادورو​، ويمثلان تهديدا مباشرا لأمن دول نصف الكرة الغربي. واشار بولتون في تصريح له عبر وسائل التواصل الاجتماعي، الى ان "إيران وحزب الله أدوات دكتاتورية مادورو غير الشرعية المتورطة في القمع والتعذيب وقتل الفنزويليين الأبرياء، كما أنهما يهددان بشكل مباشر الأمن الإقليمي". وأضاف: "سنستمر في فضح شركاء مادورو والجهود الإيرانية للتمدد في نصف الكرة الغربي".

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