جواد ظريف يصل إلى نيكاراغوا في زيارة رسمية

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ماناغوا: وصل وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف بعد ظهر الأحد إلى ماناغوا في زيارة رسمية لنيكاراغوا وفق ما ذكرت مصادر نيكاراغوية رسمية.

كان في استقبال ظريف في مطار ماناغوا نظيره دينيس مونكادا ولوريانو أورتيغا نجل رئيس نيكاراغوا دانييل أورتيغا. وتأتي زيارة ظريف في ذروة التوتر بعد احتجاز إيران ناقلة نفط بريطانية في مضيق هرمز.

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ألغت سلطات نيكاراغوا مؤتمرًا صحافيًا كان مقررًا أن يعقده ظريف، متحدثة عن "برنامج زيارة مثقل". ويتضمن برنامج زيارة ظريف خصوصًا لقاء مع رئيس نيكاراغوا.

وصل ظريف إلى ماناغوا آتيا من كراكاس، حيث شارك في اجتماع وزاري لحركة عدم الانحياز، التي تضم 120 دولة.

وطالبت حركة عدم الانحياز الأحد برفع العقوبات الاقتصاديّة "الأحاديّة"، وذلك في بيان تمّ تبنّيه خلال اجتماع وزاري في كراكاس انتقدَ فيه المتحدّثون السياسة الأميركيّة تجاه كلّ من فنزويلا وإيران وسوريا.