ترامب يطالب فرقة النائبات بـ"الاعتذار لأمريكا وإسرائيل"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (الخليج 365):

جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هجومه على 4 نائبات ديمقراطيات، معروفات باسم "الفرقة"، بعد هجمات الأسبوع الماضي وصفت بـ"العنصرية"، وطالبهن بالاعتذار "عن الأمور الفظيعة (الكريهة) التي قلنها لأمريكا وإسرائيل"، بحسب "سكاي نيوز".

وكتب في تغريدة: "لا أعتقد أن النائبات الأربع قادرات على حب بلادنا"، في إشارة إلى ألكسندريا أوكازيو كورتيز، وإلهان عمر، وأيانا بريسلي، ورشيدة طليب، وهن جميعًا من الأقليات.

وأضاف: "عليهن الاعتذار لأمريكا وإسرائيل على الأمور الفظيعة والكريهة التي قلنها. إنهن يدمرن الحزب الديمقراطي، لكنهن نساء ضعيفات، ويفتقرن إلى الثقة بالنفس، ولا يمكنهن أبدًا تدمير أمتنا العظيمة".

والنائبات الأربع من أصول لاتينية وعربية وصومالية وأميركية-أفريقية، و3 منهن ولدن في الولايات المتحدة.

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وتأتي هذه التغريدات بعد أسبوع من إثارة ترامب عاصفة من الغضب عندما هاجم النائبات في سلسلة من التغريدات، وطالبهن بـ"العودة" إلى بلدانهن الأم.

وفي خطوة نادرة، وجه مجلس النواب الذي يهيمن عليه الديمقراطيون "توبيخًا" لترامب، الثلاثاء الماضي، على "تصريحاته العنصرية" ضد النائبات المعروفات باسم "الفرقة".

وفي اليوم التالي هتف حشد في تجمع انتخابي لترامب في جرينفيل في كارولاينا الجنوبية بعبارة "أعيدوهن إلى بلادهن" أثناء مهاجمته النائبات مرة أخرى.

ووصف أمام آلاف من أنصاره في التجمع إلهان عمر وغيرها من الديمقراطيين بأنهم "يساريون يعتبرون أمتنا قوة الشرق".