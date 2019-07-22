الدفاعات الجوية السورية تتصدى لأهداف معادية في حماة

أفاد التلفزيون الرسمي السوري بأن الدفاعات الجوية في سوريا تصدت، مساء الأحد، لأهداف معادية في مدينة مصياف بمحافظة حماة.

ولم ترد أي تفاصيل أخرى حول ماهية الأهداف المعادية التي تم رصدها.

وفي وقت لاحق نفى مراسل التلفزيون السوري الأنباء عن قصف إسرائيلي استهدف ريف حماة.

وأشار إلى أن الأصوات التي سمعت في المنطقة ناجمة عن محاولة المجموعات المسلحة استهداف مدينة مصياف، وقد سقطت الصواريخ ضمن أراض زراعية واقتصرت الأضرار على الماديات.

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