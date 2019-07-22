كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ترامب: أزمة الحدود ليست "مصنعة" كما حاولت وسائل الإعلام المزيفة تصويرها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن السناتور تشاك شومر، ذهب إلى الحدود الجنوبية مع بعض أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين.

وأضافت ترامب عبر تغريدة له على تويتر، أن أزمة الحدود ليست "أزمة مصنعة"، كما حاولت وسائل الإعلام المزيفة الديمقراطيون تصويرها.

وأوضح أن مجموعة كبيرة من المهاجرين غير الشرعيين الذين يحاولون دخول الولايات المتحدة الأمريكية بشكل غير قانوني، هرعوا اعتدوا على دورية على الحدود وقد أصيب بعض العملاء بجروح خطيرة.