الرئيس الصيني يستقبل ولي عهد أبوظبي خلال زيارته إلى بكين

استقبل الرئيس الصيني شي جين بينغ في العاصمة بكين، الإثنين، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية.

وجرت مراسم الاستقبال الرسمية للشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في حضور كبار رجال الدولة الصينيين، كما استعرض الزعيمان حرس الشرف، وعزف السلام الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الصين الشعبية.

كان ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان قد بدأ، الأحد، زيارة دولة إلى الصين، تستمر حتى غدٍ الثلاثاء.

ويبحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، خلال الزيارة، مع الرئيس الصيني وكبار القادة والمسؤولين في بكين، تعزيز علاقات الصداقة وتطوير التعاون الاستراتيجي الشامل بين البلدين في مختلف المجالات والقطاعات، إضافة إلى القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.