الغريب: لا مطلوبين من قبلنا ولدينا شهود جاهزين للإدلاء بشهادتهم امام المجلس العدلي

اكّد وزير ​الدولة​ لشؤون ​النازحين​ ​صالح الغريب​ لـ"اللواء" ان الحزب الديموقراطي يُرحّب بمسعي المدير العام للأمن العام ​اللواء عباس إبراهيم​ لمعالجة ذيول جريمة قبرشمون، وهو لم يرفضها ويلتزم بالآلية التي وضعها للحل، لكننا نؤكد ان لا مطلوبين من قبلنا، لأننا نحن الضحية، ولدينا شهود جاهزين للإدلاء بشهادتهم امام ​المجلس العدلي​، ونحن غير مستعدين لمناقشة أي اقتراح خارج هذه الإحالة، وقبل تسليم المطلوبين الأساسيين من الطرف الآخر لا مجال للبحث.

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