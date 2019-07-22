الاخبار: الفصائل الفلسطينية ستبدأ اليوم سعيها للتخفيف والحدّ من التحركات الشعبية

ذكرت "​الاخبار​" انه "قبل نهاية الأسبوع، عقد رئيس لجنة الحوار اللبناني - الفلسطيني الوزير السابق ​حسن منيمنة​ اجتماعاً مع ممثّلي ​الكتل النيابية​ في اللجنة، وتوصّل المجتمعون إلى مسودة لمراسيم تطبيقية تعالج الأزمة الحالية للعمالة الفلسطينية وتخرج هذا الملف من استنسابية أي وزير عمل حالي أو مستقبلي. ومن المفترض أن يردّ ممثلو الكتل هذا الأسبوع بمواقفهم حيال المسودة المستوحاة من مسودة قديمة قدمتها اللجنة إلى الوزير السابق سجعان القزي". إلا أن ذلك يصطدم بموقف ​القوات اللبنانية​ التي تشترط، بحسب معلومات "الأخبار"، أن تتضمن المراسيم هامشاً لوزير العمل ​كميل ابو سليمان​، الأمر الذي يبقي هذا الملفّ في دوامة أزمة الهوية السياسية للوزراء المتعاقبين وكيفية تعامل كل منهم مع العمالة الفلسطينية.

وفي ظل عدم انعقاد الحكومة، وظهور نتائج عملية لانتقال الملف إلى ​مجلس الوزراء​ وتعطيل إجراءات بو سليمان، عدا عن وقف حملات التفتيش، تبدو التحركات الفلسطينية مستمرّة، تحت تأثير تصعيد الوزير. لكن من المفترض أن تبدأ الفصائل اليوم سعيها للتخفيف والحدّ من التحركات الشعبية طالما أن الموقف القواتي معزول عن المواقف الإيجابية اللبنانية، لا سيّما ​حزب الله​ ورئيس المجلس ​نبيه بري​ ورئيس الحكومة ​سعد الحريري​، مع تخوّف من تأثير التحركات الفلسطينية ومحاولات البعض الدفع بلبنانيين إلى الشارع للردّ على تحركات الفلسطينيين.