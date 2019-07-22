كنعان: على الحكومة أن تبدأ فوراً ومن دون إبطاء بتنفيذ ما أقرّ في الموازنة

اشار رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان الى ان موقف البنك الدولي المرحب باقرار الموازنة يؤكد تلقّف المجتمع الدولي الرسالة التي أردنا إيصالها خاصة من خلال ما قمنا به في المجلس النيابي بأننا جادون بالبدء بإصلاح بنيوي وحقيقي، وبإجراء رقابة متشددة وشفافة تهدف الى حَث ومساعدة الحكومة الايفاء بالتزاماتها أكان ذلك على مستوى الاصلاح المطلوب أو على مستوى ضبط العجز.
واشار كنعان في حديث صحفي، الى انه على الحكومة اليوم أن تبدأ فوراً ومن دون إبطاء بتنفيذ ما أقرّ في هذه الموازنة والتقيّد بها كما التحضير، ليس لموازنة 2020 فحسب، إنما لرؤية اقتصادية متكاملة تهدف الى مراكمة الايجابيات كي تترجمها موازنة 2020 زيادة في النمو وتقليصاً للعجز لتصبح "الخطوة الصحيحة الاولى" التي تكلّم عنها مسؤول البنك الدولي ساروج كومار، خطوات تعزّز الثقة بلبنان وتنعكس ايجاباً على خدمة الدين ومؤسسات التصنيف الدولية.
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